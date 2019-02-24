Сообщение о пожаре в ГМИИ им. Пушкина в Москве оказалось ложным

МОСКВА, 24 февраля. /ТАСС/. Пожарные не нашли признаков возгорания в Государственном музее изобразительных искусств им. Пушкина. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"В МЧС поступило сообщение о пожаре в ГМИИ им. Пушкина. Подразделения ведомства прибыли на место, провели разведку и не обнаружили признаков горения или задымления", - сказал собеседник агентства.

По его словам, до прибытия сотрудников МЧС из здания были эвакуированы порядка 100 человек.

Источник ТАСС в экстренных службах отметил, что, вероятно, в музее произошло ложное срабатывание противопожарной сигнализации.

В свою очередь в пресс-службе музея ТАСС сообщили, что пожарных вызвали проходившие мимо студенты, приняв пар на крыше Отдела личных коллекций за дым. "Проходили мимо студенты, увидели на крыше пар: там выпаривают снег. Вызвали пожарных, но пожара не было, это ложная тревога. Служба безопасности музея сообщила, что все в порядке", - сказали в пресс-службе.