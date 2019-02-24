СМИ: в Канаде из-за ураганного ветра без света остались около 30 тыс. потребителей

ОТТАВА, 25 февраля. /ТАСС/. Порядка 30 тыс. домохозяйств, магазинов и госучреждений остались без электроснабжения в провинции Онтарио на востоке Канады из-за ураганного ветра. Об этом в воскресенье сообщил телеканал CTV.

По данным Национального метеобюро, скорость порывов ветра местами достигает 120 км/ч (33 м/с). Стихия обрушилась на южную часть региона, где, в частности, расположены города Гамильтон, Кингстон и Торонто.

Как сообщили в региональной электросетевой компании Hydro one, аварийные бригады устраняют обрывы на сетях, но сроки завершения работ не уточняются. При этом число обрывов может еще возрасти, так как сильный ветер, по прогнозу синоптиков, стихнет лишь в понедельник.

Также сообщается о десятках поваленных деревьев и рекламных конструкций. У многих малоэтажных домов ветром сорвало крыши. О пострадавших информации не поступало.