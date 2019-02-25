Подросток погиб и еще три человека пострадали на Камчатке в аварии со снегоходом

ТАСС, 25 февраля. Один подросток погиб и еще три человека, включая двоих детей, пострадали в аварии на снегоходе в районе горнолыжной базы в Усть-Камчатском районе на Камчатке. Это произошло 23 февраля, но пресс-служба УМВД региона сообщила об этом в понедельник.

"В 5 километрах от села Эсса в районе горнолыжной базы 23 февраля в лесу подросток 2005 года рождения, управляя снегоходом, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате он от полученных травм скончался на месте. Его пассажирам, двум девочкам 12 и 7 лет, а также женщине 34 лет, назначено амбулаторное лечение", - сообщил ТАСС представитель ведомства.

Он отметил, что по факту аварии полиция проводит проверку.