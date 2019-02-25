В Якутии во время пурги пропали три человека

ЯКУТСК, 25 февраля. /ТАСС/. Поиски трех человек, которые заблудились во время пурги в тундре, начались в Якутии, сообщили в понедельник в региональном комитете обеспечения безопасности населения.

Шесть человек на трех снегоходах направились 23 февраля из села Юрюнг-Хая Анабарского национального (долгано-эвенкийского) улуса в село Сындасско Красноярского края. В пути началась пурга, до пункта назначения доехал один снегоход с двумя пассажирами, позднее удалось обнаружить еще одного человека.

"Судьба трех человек пока неизвестна. Ведутся поиски наземным путем. Службой спасения Республики Саха (Якутия) подготовлены две группы спасателей Нюрбинского поисково-спасательного отряда и четыре опытных спасателя из Якутского аэромобильного отряда", - говорится в сообщении.

Поиски осложняются погодными условиями: метелью, порывистым ветром до 20 м/с. Пропавших ищут местные жители. Как пояснили ТАСС в госкомитете, спасатели готовы вылететь при улучшении погодных условий.