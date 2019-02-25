Землетрясение магнитудой 4,9 произошло на юго-западе Китая

ПЕКИН, 25 февраля. /ТАСС/. Серия подземных толчков магнитудой 4,9 зафиксирована в понедельник в провинции Сычуань (Юго-Западный Китай). Об этом сообщило Главное сейсмологическое управление КНР.

Согласно заявлению ведомства, первые толчки были зафиксированы в 13:15 по местному времени (08:15 мск) вблизи города Цзыгун. Очаг землетрясения залегал на глубине 5 км.

Это третья серия подземных толчков вблизи Цыгуна за последние два дня. По данным сейсмологического управления КНР, в воскресенье в 05:38 по местному времени (00:38 мск) к северу от населенного пункта произошло землетрясение магнитудой 4,7. В понедельник в 08:40 (03:40 мск) там были зафиксированы толчки силой 4,3.

Информации о разрушениях и пострадавших в городе, население которого превышает 3,2 млн человек, пока не поступало.