Второй фигурант дела об изнасиловании в отделе полиции в Башкирии не признал вину

УФА, 25 февраля. /ТАСС/. Фигурант дела об изнасиловании в отделе полиции в Башкирии, 51-летний экс-начальник ОМВД России по Уфимскому району Эдуард Матвеев, не признал свою вину. Об этом он сообщил журналистам в суде, где в понедельник рассматривается ходатайство следствия о продлении ему срока ареста.

"Я не совершал никаких преступлений, это я точно могу сказать. Дело сфабриковано и продолжает фальсифицироваться", - заявил он перед тем, как зайти в зал суда.

27 декабря 2018 года о своей невиновности заявил другой обвиняемый - экс-начальник отдела ОМВД по Кармаскалинскому району республики Салават Галиев.

По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года 23-летняя дознаватель ОМВД России по Уфимскому району Башкирии подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району - 51-летнего начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, 50-летнего начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука. Им предъявили обвинение, возбудили уголовное дело в связи с изнасилованием и насильственными действиями сексуального характера, совершенных группой лиц. Они уволены из органов внутренних дел, ранее суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Потерпевшая также была уволена из органов МВД по результатам внутренней проверки за употребление спиртных напитков на рабочем месте.

По данным пресс-службы СУ СК РФ по Башкирии, по результатам судебно-медицинской экспертизы на теле потерпевшей обнаружены характерные для жертв изнасилования травмы.