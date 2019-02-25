Власти Турции санкционировали задержания более 100 человек по делу FETO

ТАСС, 25 февраля. Генпрокуратура Анкары выдала ордера на задержание 101 человека, подозреваемого в причастности к запрещенной на территории Турции "террористической организации фетхуллахистов" (FETO). Об этом в понедельник сообщил телеканал Haberturk.

Среди подозреваемых 100 военных из Командования сухопутных войск Турции, среди которых 50 офицеров и 50 представителей сержантского состава. Кроме того, турецкие власти выдали ордер на задержание так называемого внутреннего имама - человека, занимавшегося координацией и связью между членами FETO. Как отмечается, он работал в министерстве торговли Турции.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров ВС Турции предприняла попытку государственного переворота и захвата президента Тайипа Эрдогана. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, погибли 250 человек, не считая путчистов, более 2 тыс. получили ранения. Анкара обвиняет FETO в организации путча. По делам о содействии FETO в Турции осуждены тысячи человек.