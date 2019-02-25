Гособвинитель по "делу БелТА" просит суд оштрафовать главреда Tut.by на $11,9 тыс.

МИНСК, 25 февраля. /ТАСС/. Государственный обвинитель на судебном процессе по обвинению главного редактора белорусского портала Tut.by Марины Золотовой в бездействии должностного лица по "делу БелТА" попросила суд наказать ее штрафом в размере 1 тыс. базовых величин (25,5 тыс. бел. рублей - около $11,9 тыс.). Об этом заявила в понедельник в ходе судебных прений прокурор Юлия Храчейкина, слова которой приводит Tut.by на своей странице в Twitter.

Как отметила государственный обвинитель, Золотова "умышленно вопреки интересам службы из иной личной заинтересованности" не заключила договор с БелТА на получение информации. Харчейкина подчеркнула, что главный редактор портала должна была "принять должные меры для воспрепятствования" несанкционированному доступу сотрудников Tut.by к платной подписке БелТА. Заявления о том, что главред портала не знала о несанкционированном доступе к компьютерной информации государственного агентства, "никак нельзя признать обоснованными и являются надуманными", - сказала прокурор.

"Дело БелТА"

Золотова обвиняется по ч. 2 статьи 425 УК Белоруссии ("Бездействие должностного лица"). Норма предусматривает наказание в виде штрафа или лишения свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью.

Главный редактор Tut.by осталась единственной обвиняемой по "делу БелТА". Всего в рамках этого дела проходили 15 человек, из них 14 обвинялись по ч. 2 ст. 349 ("Несанкционированный доступ к компьютерной информации"). Уголовное преследование в отношении них было прекращено после погашения ущерба и выплаты административных штрафов.

7-8 августа 2018 года в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации агентства БелТА в офисах крупнейшего в республике информационного интернет-ресурса Tut.by, информационного агентства БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски. Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение БелТА о сбоях при осуществлении доступа к платной подписке услуг, которые предоставлялись агентством одному из его заказчиков.