Уголовное дело из-за долгов по зарплате возбудили в отношении директора завода под Тверью

ТАСС, 25 февраля. Генеральный директор Бежецкого опытно-экспериментального завода, расположенного в Тверской области, стал фигурантом второго уголовного дела, связанного с нарушениями финансовой дисциплины. Дело возбуждено по статье "Невыплата заработной платы", сумма долга превысила 5 млн рублей, сообщила в понедельник пресс-служба прокуратуры региона на официальном сайте.

Ранее сообщалось, что в отношении руководителя предприятия возбуждено уголовное дело по статье "Сокрытие денежных средств организации, за счет которых должно быть произведено взыскание недоимки по налогам и сборам" (ч. 2 ст. 199.2 УК РФ). Сумма ущерба бюджетам различных уровней оценивается в 11,9 млн рублей.

"В ходе проверки установлено, что на Бежецком опытно-экспериментальном заводе имелась задолженность по заработной плате перед 160 работниками предприятия в размере более 5 млн рублей, образовавшаяся за период с 16 ноября 2018 года по 15 февраля 2019 года, то есть свыше двух месяцев. По материалам прокурорской проверки, направленным в следственные органы, в отношении генерального директора общества возбуждено уголовное дело по статье "Невыплата заработной платы" (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Аналогичное нарушение, по данным пресс-службы, на предприятии выявляли в 2018 году, долг перед работниками превышал 4 млн рублей. В сентябре того же года решением суда гендиректор был признан виновным и оштрафован на 190 тыс. рублей. Задолженность выплатили в полном объеме на этапе расследования уголовного дела.

Бежецкий опытно-экспериментальный завод производит машины и оборудование для добычи полезных ископаемых, в том числе мобильные буровые установки для гидрогеологических, водозаборных, нефтяных, газовых скважин.