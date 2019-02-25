В КПРФ назвали вероятную причину покушения на депутата заксобрания Пермского края

ПЕРМЬ, 25 февраля. /ТАСС/. Покушение на убийство депутата законодательного собрания Пермского края от партии КПРФ Илью Кузьмина может быть связано с его политической деятельностью. Такое мнение ТАСС высказала первый секретарь комитета Пермского краевого отделения КПРФ Ксения Айтакова.

24 февраля на депутата законодательного собрания Пермского края от партии КПРФ Илью Кузьмина было совершено покушение. По данным следствия, вечером в городе Соликамске Пермского края неизвестный произвел два выстрела из огнестрельного оружия в 35-летнего местного жителя, депутата законодательного собрания региона. Потерпевший не был ранен и остался жив. По данному факту возбуждено два уголовных дела - по ч. 3 ст. 30 ("Приготовление к преступлению и покушение на преступление") и ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство")".

"С учетом его активной политической деятельности мы не исключаем, что это случилось из-за нее. В последнее время Илья Кузьмин активно занимается здравоохранением в Соликамске, в районе и не только там, исключать политические мотивы мы не можем. Он занимался конкретными делами - вводом в эксплуатацию медицинских учреждений, там были проблемы с подрядными организациями, есть нюансы, не исключаем политическую подоплеку", - сказала Айтакова.

Сам Илья Кузьмин в беседе с корреспондентом ТАСС озвучил две версии произошедшего. "У меня две версии: это либо бизнес, либо политическая деятельность", - сказал он.

В региональном отделении КПРФ рассказали, что партия обратилась в частное охранное агентство с целью обеспечить необходимую защиту депутату.