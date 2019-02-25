Суд в Калининграде начал слушания по первому в РФ делу о вовлечении подростков в митинг

КАЛИНИНГРАД, 25 февраля. /ТАСС/. Центральный районный суд Калининграда в понедельник приступил к рассмотрению по существую первого в России административного дела о вовлечении несовершеннолетних в несанкционированные собрания, митинги, демонстрации или пикеты, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ч. 1.1 ст. 20.2 КоАП РФ ("Вовлечение несовершеннолетнего в участие в несанкционированных собраниях, митингах, демонстрациях или пикетах") введена в конце декабря 2018 года. Фигурантом по делу в Калининграде выступает 18-летний студент, активист местного штаба Алексея Навального Иван Лузин, его обвиняют в привлечении к несогласованному пикету двух несовершеннолетних девушек в феврале текущего года. В случае признания вины ему грозит штраф от 30 до 50 тыс. рублей, обязательные работы на срок от 20 до 100 часов или административный арест на срок до 15 суток.

"Судебной практики по таким делам в России нет, это первое дело по данной статье", - сказал ТАСС адвокат Лузина Александр Добральский. Эти данные подтвердила рассматривающая дело судья Лариса Ченцова.

Согласно материалам дела, Иван Лузин 7 февраля запланировал проведение пикета на площади Победы в Калининграде, куда прибыли также две несовершеннолетние девушки, активистки местного штаба Навального. При себе у Лузина были плакаты с протестом против пыток, которые якобы применяются к задержанным силовыми структурами. Пикетчики были задержаны полицией, в отношении них составлен протокол.

В суде Лузин заявил, что девушек к пикетированию не привлекал, а только сообщил, где и в какое время собирается провести одиночную акцию протеста. Сам пикет, по его словам, не состоялся из-за темного времени суток. Встретившись с девушками на площади, он только сделал с ними несколько фотографий с развернутыми плакатами, отправился в ближайшее кафе, после посещения которого был задержан. По словам Лузина, он провел ночь в отделении полиции, а уже затем встретился с адвокатом.

Защита обвиняемого настаивает на его невиновности и прекращении дела в связи "с отсутствием самого события правонарушения", заявил на судебном заседании Добральский. Суд выслушал доводы защиты, опросил обвиняемого и объявил перерыв в рассмотрении дела до 18 марта. Лузина также обвиняют в организации незаконного пикета, административное дело возбуждено по факту той же акции, которая проходила 7 февраля. Слушания по этому делу пройдут 15 марта.