{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Пожарные нашли труп в сгоревшей квартире в Москве

В МЧС отметили,что человек скончался не из-за пожара

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Пожарные нашли труп в сгоревшей квартире на улице Корнейчука на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Пожар произошел в многоэтажном доме № 38 по улице Корнейчука. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия, эвакуировали из соседней с горящей квартирой пятерых человек. Возгорание было быстро ликвидировано, его площадь составила 4 кв. м. На месте пожара был найден труп", - сказали в главке ведомства, уточнив, что человек скончался не в результате пожара, а от иных причин, причем не исключено, что смерть его наступила до возгорания.

Теги
Россия
В Риге осквернили памятник Пушкину
У монумента отпилили трость
Читать полностью