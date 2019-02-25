Пожарные нашли труп в сгоревшей квартире в Москве

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Пожарные нашли труп в сгоревшей квартире на улице Корнейчука на севере Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

"Пожар произошел в многоэтажном доме № 38 по улице Корнейчука. Сотрудники МЧС оперативно прибыли на место происшествия, эвакуировали из соседней с горящей квартирой пятерых человек. Возгорание было быстро ликвидировано, его площадь составила 4 кв. м. На месте пожара был найден труп", - сказали в главке ведомства, уточнив, что человек скончался не в результате пожара, а от иных причин, причем не исключено, что смерть его наступила до возгорания.