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В Пензенской области обрушилась кровля жилого дома

По данным МЧС, пострадавших нет

ПЕНЗА, 25 февраля. /ТАСС/. Частичное обрушение кровли двухэтажного жилого дома на площади 200 кв. м произошло в понедельник в селе Малая Сердоба Пензенской области. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области.

"Обрушилась двухскатная кровля над чердачным помещением одного из подъездов двухэтажного жилого дома. Площадь обрушения - около 200 кв. м, общая площадь кровли - 743 кв. м", - сообщила собеседница агентства.

"В подъезде расположены четыре квартиры, в них проживают девять человек. Они приняли решение временно переехать к родственникам", - добавили в пресс-службе.

Причины инцидента устанавливаются, добавили в ведомстве.

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