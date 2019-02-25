В Пензенской области обрушилась кровля жилого дома

ПЕНЗА, 25 февраля. /ТАСС/. Частичное обрушение кровли двухэтажного жилого дома на площади 200 кв. м произошло в понедельник в селе Малая Сердоба Пензенской области. В результате инцидента никто не пострадал, сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Пензенской области.

"Обрушилась двухскатная кровля над чердачным помещением одного из подъездов двухэтажного жилого дома. Площадь обрушения - около 200 кв. м, общая площадь кровли - 743 кв. м", - сообщила собеседница агентства.

"В подъезде расположены четыре квартиры, в них проживают девять человек. Они приняли решение временно переехать к родственникам", - добавили в пресс-службе.

Причины инцидента устанавливаются, добавили в ведомстве.