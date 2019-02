СМИ: певец Ар Келли отверг обвинения в сексуальном насилии

НЬЮ-ЙОРК, 25 февраля. /ТАСС/. Американский певец Ар Келли (настоящее имя - Роберт Сильвестр Келли) не признает свою вину по всем 10 пунктам предъявленных ему обвинений в сексуальном насилии. Об этом сообщила в понедельник телекомпания PIX11 из Чикаго, где слушается дело в отношении музыканта.

Ранее суд определил сумму в $1 млн для выхода певца под залог. Как сообщил в ходе заседания адвокат 52-летнего Ар Келли Стив Гринберг, сейчас друзья исполнителя собирают необходимые средства. Согласно действующим правилам, отметила телекомпания, обвиняемый обязан внести по крайней мере 10% от суммы установленного для него залога, но пока ему этого не удалось сделать. Суд потребовал также, чтобы Ар Келли сдал свой паспорт.

Прокурор штата Иллинойс в округе Кук Ким Фокс в пятницу объявила, что Келли обвиняется в сексуальном насилии с отягчающими вину обстоятельствами по отношению к четырем жертвам. Их имена не раскрываются, а возраст на момент инкриминируемых музыканту деяний составлял от 13 до 17 лет. По данным прокуратуры, Келли, чтобы добиться своего, прибегал к силе или угрозам ее применения.

Темнокожий уроженец Чикаго Ар Келли, выступающий в стиле ритм-н-блюз, снискал мировую славу еще в 1990-х благодаря таким композициям, как Bump N' Grind, Gotham City, I Believe I Can Fly. Последняя из них, изданная в 1996 году, принесла певцу премию Grammy в трех номинациях. Исполнителя номинировали еще на один "золотой граммофон" за песню You Are Not Alone, написанную специально для "короля поп-музыки" Майкла Джексона.