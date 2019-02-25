Обвинение просит пожизненный срок для экс-полицейского за убийство шестерых человек

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 февраля. /ТАСС/. Государственное обвинение просит Санкт-Петербургский городской суд приговорить к пожизненному заключению бывшего участкового полицейского из Колпино Сергея Крохина, который признался в убийстве шестерых человек. Об этом ТАСС в понедельник сообщили в объединенной пресс-службе судов Петербурга.

"Гособвинение просит назначить ему пожизненное заключение", - сказали в пресс-службе.

По версии следствия, бывший участковый 39-го отдела полиции ОМВД России по Колпинскому району Петербурга Сергей Крохин, арестованный в 2016 году, руководил целой группой преступников, которые с 2011 по 2015 год совершали убийства людей ради того, чтобы завладеть их квартирами. Следствием установлено, что майор в отставке Крохин организовал убийство четырех человек, а еще двоих задушил собственноручно.

Источник в правоохранительных органах сообщил ТАСС, что подсудимый также сознался в убийстве еще троих людей, расследование смерти которых пока продолжается, дело еще не передано в суд.