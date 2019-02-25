В ОБСЕ назвали тревожным штраф, запрошенный обвинением для главреда портала Tut.by

ТАСС, 25 февраля. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир назвал "вызывающим большую тревогу" размер штрафа, запрошенного государственным обвинителем на судебном процессе по делу главного редактора белорусского портала Tut.by Марины Золотовой. Соответствующее сообщение он опубликовал в понедельник на своей странице в Twitter.

"Я продолжаю внимательно следить за процессом в отношении Марины Золотовой, редактора Tut.by, в Белоруссии. Огромный штраф, запрошенный стороной обвинения, вызывает большую тревогу", - написал он.

Главный редактор Tut.by осталась единственной обвиняемой по "делу БелТА". Всего в рамках этого дела проходили 15 человек.

7-8 августа прошлого года в связи с уголовным делом о несанкционированном доступе к информации агентства БелТА в офисах крупнейшего в республике информационного интернет-ресурса Tut.by, информационного агентства БелаПАН и ряда других СМИ прошли обыски. Поводом к возбуждению уголовного дела послужило сообщение БелТА о сбоях при осуществлении доступов к платной подписке услуг, которые предоставлялись агентством одному из его заказчиков.

25 февраля сторона обвинения попросила суд оштрафовать Золотову на 25,5 тыс. бел. рублей (около $11,9 тыс.) за бездействие должностного лица. Решение суда будет оглашено 4 марта.