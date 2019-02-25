Не менее 20 человек эвакуированы из горящего дома на севере Москвы

МОСКВА, 25 февраля. /ТАСС/. Пожарные эвакуировали не менее 20 человек из многоэтажного дома, одна из квартир в котором загорелась. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах в понедельник.

"В МЧС поступило сообщение о пожаре в квартире, расположенной в доме 36 на Проезде Черепановых. Из горящего жилища были слышны крики о помощи. В итоге <...> были выведены как минимум 20 человек. Площадь пожара составила 30 кв. м.", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас возгорание ликвидировано. Информации о пострадавших пока не поступало.

В пресс-службе главка столичного МЧС ТАСС подтвердили факт ликвидации пожара.

"Из горящей квартиры было спасено 20 человек, а еще 20 было эвакуировано из соседних квартир", - отметили в ведомстве.