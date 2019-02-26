СК возбудил уголовное дело в отношении бывшего и.о. главы приморской морспасслужбы

ВЛАДИВОСТОК, 26 февраля. /ТАСС/. Бывший исполняющий обязанности приморского филиала ФБУ "Морская спасательная служба Росморречфлот" стал фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий, сообщил ТАСС во вторник представитель Дальневосточного следственного управления на транспорте СК РФ.

"Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 286 УК РФ - "Превышение должностных полномочий". Подозревается бывший исполняющий обязанности руководителя приморского филиала ФБУ "Морская спасательная служба Росморречфлот", - рассказали в ведомстве.

По версии следствия, в середине 2018 года чиновник в отсутствие законных оснований подписал акты о приемке выполненных работ ООО "Судоремонтная компания "Первомайское" по ремонту судна "Ирбис". Как установлено следствием, в действительности ремонтные работы в полном объеме не производились. Установленный ущерб превышает 600 тыс. рублей, но эта цифра, как подтвердил собеседник агентства, еще может измениться.

"Следствием проверяется версия о совершении аналогичных преступных действий при приемке ремонтных работ, проведенных в отношении иных судов, используемых в служебной деятельности ФБУ "Морская спасательная служба", а также о причастности к преступлениям иных должностных лиц, в том числе в соучастии с работниками коммерческих организаций", - говорится в официальном сообщении управления.