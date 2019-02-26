В доме ребенка в Хабаровске умер пятимесячный ребенок

ХАБАРОВСК, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Хабаровского края начало проверку специализированного дома ребенка из-за гибели пятимесячной девочки. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"25 февраля в специализированном доме ребенка города Хабаровска по улице Рокоссовского, 21 произошел несчастный случай. Персонал учреждения обнаружил, что пятимесячная девочка перестала подавать признаки жизни. Коллектив оперативно вызвал скорую помощь и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала биологическую смерть", - говорится в сообщении.

По факту происшествия также проводят проверку следователи.