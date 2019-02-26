{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В доме ребенка в Хабаровске умер пятимесячный ребенок

Следователи и министерство здравоохранения проводят проверку

ХАБАРОВСК, 26 февраля. /ТАСС/. Министерство здравоохранения Хабаровского края начало проверку специализированного дома ребенка из-за гибели пятимесячной девочки. Об этом сообщила во вторник пресс-служба правительства региона.

"25 февраля в специализированном доме ребенка города Хабаровска по улице Рокоссовского, 21 произошел несчастный случай. Персонал учреждения обнаружил, что пятимесячная девочка перестала подавать признаки жизни. Коллектив оперативно вызвал скорую помощь и сообщил о случившемся в правоохранительные органы. Прибывшая на место бригада скорой помощи констатировала биологическую смерть", - говорится в сообщении.

По факту происшествия также проводят проверку следователи.

Теги
РоссияХабаровский край
ФСИН требует 43 млн рублей с экс-замглавы ведомства
Ранее суд признал Марину Дюкову виновной в пособничестве в растрате и приговорил к 2,5 годам заключения в колонии общего режима
Читать полностью