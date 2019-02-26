СК возбудил уголовное дело после смерти младенца в детском приюте в Хабаровске

ХАБАРОВСК, 26 февраля. /ТАСС/. Следствие возбудило уголовное дело о причинении смерти по неосторожности после гибели пятимесячной девочки в специализированном доме ребенка. Об этом сообщается на сайте следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

"Следственными органами следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю возбуждено уголовное дело по факту обнаружения в КГБУЗ "Хабаровский специализированный дом ребенка" трупа пятимесячной девочки (ст. 109 УК РФ "Причинение смерти по неосторожности" )", - говорится в сообщении.

В ходе расследования уголовного дела следствие оценит действия персонала дома ребенка.

Как сообщалось ранее, 25 февраля в специализированном доме ребенка нашли тело пятимесячной девочки. Служебную проверку инцидента проводит министерство здравоохранения Хабаровского края, ситуацию на контроль взяла уполномоченный по правам ребенка в регионе Виктория Трегубенко.