ОНФ выявил нарушения в школьном питании в Еврейской АО

ТАСС, 26 февраля. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Еврейской АО нашли нарушения в школах при организации питания учащихся, в том числе детей-инвалидов . Об этом сообщила во вторник пресс-служба регионального отделения ОНФ.

Активисты ОНФ в автономии вместе с уполномоченным по правам ребенка в регионе Ириной Пинчук и представителями управления Роспотребнадзора проводят мониторинг школьного питания в образовательных учреждениях.

"Одна из острых и до сих пор не решенных проблем в областном центре - обеспечение бесплатным питанием льготной категории учащихся с ограниченными возможностями здоровья. По закону они должны получать его два раза в день. В биробиджанских школах данное требование не выполняется даже несмотря на судебное решение", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ни в одной проверенных школ не организовано полноценное обеспечение детей горячим питанием.

"В начальной школе №14 практически 80% детей не питаются организованно. Руководство школы объясняет это тем, что с 1 сентября 2018 года поставщик школьного питания значительно увеличил стоимость завтрака. Проблемы с организованным питанием наблюдаются и в школе №10. В учебном заведении отсутствуют необходимые площади для размещения полноценной столовой, имеется только буфет", - приводятся в сообщении слова руководителя регионального исполкома ОНФ Игоря Шавернева.

Активисты направят информацию о выявленных в школах региона нарушениях губернатору.