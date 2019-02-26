В Сибае зафиксировано превышение концентрации диоксида серы в 22 раза

УФА, 26 февраля. /ТАСС/. Превышение предельно допустимой концентрации диоксида серы в воздухе более чем в 22 раза зафиксировано по результатам проб на одной из улиц в башкирском Сибае. Проживающих в зоне загазованности могут принять пункты временного размещения, сообщила во вторник администрация города.

"По состоянию на 9:30 мск при проведении замеров атмосферного воздуха по улице Нуриманова, 9/1 зафиксировано превышение ПДК по диоксиду серы в 22,4 раза, в 9:35. по улице Старательская, 2/1 - в 20 раз. Проживающие в зоне загазованности могут временно разместиться по адресу - улица Белова, 21", - говорится в сообщении.

В администрации уточнили, что подготовлено два автобуса "ПАЗ" для перевозки жителей в место временного размещения.

С декабря 2018 года в Сибае действует режим повышенной готовности из-за смога и запаха серы, причиной которых стало тление руды вследствие окислительных процессов на закрытом карьере, специалисты ведут проливку очага илистой массой и водой. С 8 февраля начато подтопление чаши карьера и подземных выработок с горизонта 549 м, по проекту в сутки подается 10 тыс. кубометров воды.

По данным Сибайского филиала Учалинского ГОК, уровень поднятия воды от горизонта 549 м составляет 39,8 ма.