Третий обвиняемый в деле об изнасиловании в отделе полиции в Башкирии не признал вину

УФА, 26 февраля. /ТАСС/. Экс-начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук, которого следственные органы подозревают в групповом изнасиловании коллеги, не признал свою вину. Об этом он сообщил в понедельник журналистам в Советском районном суде Уфы.
"Дело сфабриковано, у меня не было связи с дознавательницей", - сказал Яромчук журналистам перед входом в зал суда, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему срока ареста. Ранее о своей невиновности заявили также двое других фигурантов дела - бывшие полицейские Эдуард Матвеев и Салават Галиев.
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По версии следствия, в ночь на 30 октября 2018 года 23-летняя дознаватель ОМВД России по Уфимскому району Башкирии подверглась нападению со стороны трех ее коллег в здании отдела по вопросам миграции отдела МВД России по Уфимскому району - 51-летнего начальника ОМВД России по Уфимскому району Эдуарда Матвеева, 50-летнего начальника ОМВД России по Кармаскалинскому району Салавата Галиева и 34-летнего начальника отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука. Им предъявлено обвинение, возбуждено уголовное дело по факту изнасилования и насильственных действий сексуального характера, совершенных группой лиц. Они уволены из органов внутренних дел, ранее суд избрал им меру пресечения в виде заключения под стражу. Потерпевшая также была уволена из органов МВД по результатам внутренней проверки за употребление спиртных напитков на рабочем месте.
По данным пресс-службы следственного управления СК РФ по Башкирии, по результатам судебно-медицинской экспертизы на теле потерпевшей обнаружены характерные для жертв изнасилования травмы.