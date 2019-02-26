Третий обвиняемый в деле об изнасиловании в отделе полиции в Башкирии не признал вину

УФА, 26 февраля. /ТАСС/. Экс-начальник отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павел Яромчук, которого следственные органы подозревают в групповом изнасиловании коллеги, не признал свою вину. Об этом он сообщил в понедельник журналистам в Советском районном суде Уфы.

"Дело сфабриковано, у меня не было связи с дознавательницей", - сказал Яромчук журналистам перед входом в зал суда, где рассматривается ходатайство следствия о продлении ему срока ареста. Ранее о своей невиновности заявили также двое других фигурантов дела - бывшие полицейские Эдуард Матвеев и Салават Галиев.