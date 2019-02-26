Аксенов: уголовные дела возбуждены из-за нарушений при исполнении ФЦП в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля. /ТАСС/. Уголовные дела возбуждены из-за нарушений, допущенных при исполнении федеральной целевой программы по развитию Крымского полуострова, в Крыму создана специальная рабочая группа с участием представителей ФСБ, СК и прокуратуры, сообщил глава республики Сергей Аксенов, выступая с ежегодным отчетом в республиканском парламенте.

"Создана рабочая группа с участием сотрудников прокуратуры, ФСБ, следственного комитета. Есть уголовные дела", - сказал Аксенов.

Он отметил, что в 2018 году сроки исполнения ФЦП были в ряде случаев сорваны, несмотря на тщательный контроль, хотя таких фактов было меньше, чем в предыдущие годы. К нарушениям привели длительное проведение конкурсных процедур, некачественная разработка проектной документации, недобросовестность подрядчиков, а также судебные разбирательства, связанные с расторжением контрактов.

Глава республики подчеркнул, что по каждому случаю нарушения сроков проводится служебное расследование, выявляются виновные. Чиновники, которые допустили срыв сроков и не справились с поставленными задачами, уволены. По всем фактам нарушений закона при реализации ФЦП в правоохранительные органы направлены обращения.

О ФЦП

Премьер-министр России Дмитрий Медведев 4 февраля сообщил об утверждении госпрограммы развития Крыма и Севастополя, в которую вошла и действующая федеральная целевая программа. Всего в 2019-2022 года эти регионы получат почти 310 млрд рублей.

ФЦП социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2020 года была принята в 2014 году и призвана модернизировать инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру регионов. В 2015 году куратором этой программы стало Минэкономразвития РФ.

В рамках действующей ФЦП создано более 200 объектов, ключевые из которых - Крымский мост, энергомост, новый аэропорт Симферополя, две теплоэлектростанции, инженерные сооружения для обеспечения водой восточного Крыма и строительство трассы "Таврида".