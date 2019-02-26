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В Петербурге эвакуировали несколько учебных заведений из-за сообщений о минировании

Источник в правоохранительных органах уточнил, что анонимные сообщения поступили в три детских сада, порядка 10 школ и два колледжа

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 февраля. /ТАСС/. Три детских сада, около 10 школ и два колледжа на окраине Петербурга эвакуированы во вторник днем из-за анонимных сообщений о минировании. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Волна сообщений о лжеминировании различных объектов Петербурга длилась всю прошлую неделю за исключением выходных дней.

"Сегодня эвакуация началась с детских садов. По предварительным данным, сейчас эвакуация прошла в двух колледжах, примерно в 10 школах и трех детсадах. Все они - на окраине города. Причина эвакуации - анонимные сообщения о минировании", - сказал собеседник агентства.

На прошлой неделе по этой же причине были эвакуированы ученики и работники десятков школ в разных районах города, вузов, в числе которых вновь оказался университет ИТМО. Также эвакуация прошла в десятках торговых центров города. В том числе, в четверг из-за угрозы были эвакуированы сотрудники и посетители Государственного Эрмитажа. Эвакуация также прошла накануне в нескольких школах и торговых центрах города. Все сообщения оказались ложными.

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