Сотрудница банка в Курске похитила со счетов клиентов 17 млн рублей

КУРСК, 26 февраля. /ТАСС/. Ленинский районный суд приговорил бывшую сотрудницу одного из банков в Курске к 3,5 года лишения свободы в колонии общего режима, признав ее виновной в хищении 17 млн рублей со счетов клиентов, сообщается во вторник на официальном сайте прокуратуры региона.

"По приговору суда бывшей сотруднице банка назначено наказание в виде 3 лет и 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С подсудимой взыскана сумма причиненного ущерба", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Суд установил, что женщина в течение более чем трех лет переводила деньги вкладчиков банка, в котором работала, на свой личный счет. Таким образом она похитила свыше 17 млн рублей. Суд признал ее виновной по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере").