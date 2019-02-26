В Башкирии легковушка столкнулась с пассажирским поездом

УФА, 26 февраля. /ТАСС/. Три человека пострадали в результате столкновения автомобиля с пассажирским поездом на железнодорожном переезде в Туймазинском районе Башкирии. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе Управления ГИБДД по республике.

"26 февраля зарегистрировано столкновение поезда и легкового автомобиля близ села Дуслык. За медицинской помощью обратились водитель и два пассажира легкового автомобиля", - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автомобиля ВАЗ-2114 на запрещающий сигнал светофора решил проехать через железнодородные пути, но столкнулся с пассажирским поездом, следовавшим из Москвы в Уфу, уточнили в ведомстве.

Сейчас на месте работают полиция и экстренные службы, подробности инцидента уточняются, добавили в пресс-службе.