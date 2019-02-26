Суд в Ростове-на-Дону оставил в силе условный срок бывшему главному архитектору области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 февраля. /ТАСС/. Ростовский областной суд оставил в силе приговор районного суда о назначении условного срока бывшему главному архитектору области Алексею Полянскому, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Ленинский районный суд 28 сентября 2018 года вынес приговор, которым Полянский осужден за превышение должностных полномочий. Тогда суд назначил условное наказание сроком 3 года 6 месяцев с испытательным сроком 2 года 6 месяцев и ограничением права занимать должности на государственной службе на срок 1 год 6 месяцев. Во вторник прокурор просил суд отменить этот приговор и вынести другой - приговорить Полянского к 4 годам лишения свободы в колонии общего режима.

"Приговор Ленинского районного суда оставлен без изменения, апелляционное представление и апелляционная жалоба защитника - без удовлетворения", - сказал судья.

По версии следствия, Полянский разрешал вводить в эксплуатацию здания, которые еще не были капитальными строениями. Другое уголовное дело в отношении Полянского следственное управление СК РФ по Ростовской области возбудило 12 февраля по ч. 1 ст. 286 УК РФ; п. "в" ч. 3 ст. 286 УК РФ ("Превышение должностных полномочий"). По версии следствия, в 2010 году в качестве главного архитектора Ростова-на-Дону Полянский незаконно выдал коммерческой организации разрешение на строительство многоквартирного дома с подземной автостоянкой. По решению суда дом не отвечал нормам строительства, что привело к "невозможности восстановления нарушенных прав участников долевого строительства", было похищено более 35 млн руб. средств дольщиков.

Советский районный суд города 13 февраля заключил Полянского под стражу до 10 апреля. Защита архитектора также обжалует приговор по этому делу во вторник.

Ранее губернатор Ростовской области Василий Голубев освободил Полянского от должности. С 2009 по 2011 год Полянский занимал должность главного архитектора города - директора департамента архитектуры и градостроительства Ростова-на-Дону, с 2011 года - должность заместителя министра территориального развития, архитектуры и градостроительства - главного архитектора Ростовской области.