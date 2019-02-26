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Нарушение границы РФ украинскими военными кораблями

Верховный суд Крыма оставил без удовлетворения жалобу украинского моряка о сроках ареста

Андрей Эйдер был задержан после инцидента в Керченском проливе

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 февраля./ТАСС/. Верховный суд Крыма оставил без удовлетворения жалобу защиты украинского военного моряка Андрея Эйдера о восстановлении сроков обжалования его ареста, сообщили ТАСС в пресс-службе суда.

"Постановление Керченского городского суда Республики Крым от 26 декабря 2018 года, которым отказано в удовлетворении ходатайства защитника обвиняемого Эйдера по восстановлению пропущенного процессуального срока на апелляционное обжалование постановления Керченского городского суда от 27 ноября <…> оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения", - сообщил собеседник агентства.

25 ноября 2018 года три корабля Военно-морских сил Украины нарушили порядок прохождения военных кораблей через территориальное море РФ при следовании из Черного в Азовское море. Для их принудительной остановки в Керченском проливе было применено оружие. Корабли задержали и доставили в Керчь, по факту нарушения госграницы РФ возбуждено уголовное дело.

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УкраинаРоссияКрымНарушение границы РФ украинскими военными кораблями
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