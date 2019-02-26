Служба безопасности Украины проводит обыски в фирме, сотрудничающей с УПЦ

КИЕВ, 26 февраля. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) проводит обыски в киевском офисе компании "СТЕЛС-1", которая сотрудничает с канонической Украинской православной церковью (УПЦ) в охране храмов и церковных мероприятий. Об этом сообщил во вторник глава юридического отдела УПЦ протоиерей Александр Бахов.

"По предварительной информации, подразделение Службы безопасности Украины проводит обыски по месту нахождения офиса охранной фирмы "СТЕЛС-1" и по месту жительства отца Вячеслава Павлива (учредитель фирмы - прим. ТАСС). Эта организация всячески поддерживает Украинскую православную церковь, предоставляя помощь в охране храмов, церковных мероприятий, крестных ходов", - сообщил он украинскому изданию "Капитал".

По словам Бахова, "есть информация, что отцу Вячеславу, который является учредителем этой фирмы, неоднократно выражались угрозы, с тем чтобы он перестал помогать и предоставлять охрану и помощь общинам УПЦ". "Причина, по нашему мнению, - именно в охране храмов, чтобы легче было осуществить захваты", - уверен глава юротдела УПЦ.

После 2014 года, когда на Украине произошел государственный переворот, в стране обострилось противостояние между УПЦ и непризнанным Киевским патриархатом. Нападения на представителей канонической церкви, осквернение и попытки уничтожить их храмы приобрели регулярный характер. По данным УПЦ, с 2014 года при поддержке радикалов оказались захвачены около 50 ее храмов. Ситуация обострилась после создания так называемой Православной церкви Украины и предоставления ей Константинопольским патриархатом томоса об автокефалии.