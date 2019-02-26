Верховный суд Дагестана оставил под стражей главу ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала"

МАХАЧКАЛА, 26 февраля. /ТАСС/. Верховный суд Дагестана оставил под стражей гендиректора компании "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимира Анастасова, обвиняемого в мошенничестве. Об этом ТАСС сообщила руководитель пресс-службы суда Зарема Мамаева.

"Сегодня Верховный суд Дагестана, проверив доводы апелляционных жалоб, не нашел оснований для отмены либо изменения судебного акта и оставил в силе избранную отношении Владимира Анастасова меру пресечения в виде заключения под стражу до 6 апреля 2019 года", - сказала Мамаева.

По ее словам, 9 февраля 2019 года Кировский районный суд Махачкалы продлил избранную в отношении Анастасова меру пресечения на один месяц и 19 суток - до 6 апреля 2019 года. Адвокаты обвиняемого обжаловали постановление районного суда, попросив избрать в отношении него меру пресечения, не связанную с изоляцией от общества.

13 декабря 2018 года следственным управлением МВД по Дагестану было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере") по факту совершения неопределенным кругом лиц в составе организованной группы хищения природного газа, поставленного ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" потребителям в республике, с причинением государству в лице ПАО "Газпром" ущерба в особо крупном размере.

"В рамках расследования указанного уголовного дела 15 декабря гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" Владимир Анастасов был задержан. 17 декабря в отношении него Кировским районным судом Махачкалы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца, в тот же день ему было предъявлено обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору", - отметила Мамаева.

Ранее глава Дагестана Владимир Васильев в интервью ТАСС сообщал, что задолженность Дагестана за газ при Владимире Анастасове выросла на 8 млрд рублей. Анастасов был избран генеральным директором ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала" решением совета директоров в 2017 году.