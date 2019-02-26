Сговор на 700 млн рублей выявили при аукционах на поставку медоборудования под Липецком

ТАСС, 26 февраля. Сотрудники прокуратуры по Липецкой области и регионального управления Федеральной антимонопольной службы (УФАС) выявили картельный сговор при проведении электронных аукционов на поставку медицинского оборудования в больницы Липецкой, Воронежской, Тамбовской областей и Москвы. За три года картельщики получили доход более 700 млн рублей, сообщила во вторник на своем сайте пресс-служба прокуратуры по Липецкой области.

"Прокуратура по Липецкой области совместно с липецким УФАС выявила факты заключения рядом коммерческих организаций соглашений (картелей) при участии в электронных аукционах. За 2015-2018 годы картельщики извлекли доход в размере более 700 млн рублей. Возбуждено уголовное дело по статье 178 УК РФ ("Ограничение конкуренции, совершенное с использованием служебного положения")", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, картельщики по разработанной ими схеме смогли победить в более 400 электронных аукционах на поставку медицинского оборудования учреждениям здравоохранения Липецкой, Воронежской, Тамбовской областей и города Москвы. "Победа в электронных аукционах распределялась картельщиками по очереди. Если в аукционе было много участников, картельщики активно подавали ценовые предложения, снижая цену контракта на 30-40%", - объяснили детали схемы в прокуратуре по Липецкой области.