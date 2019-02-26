Решение о передаче под опеку бабушке ребенка, оставленного в "Лосином острове", отменено

МОСКВА, 26 февраля. /ТАСС/. Отдел социальной защиты отменил по просьбе Следственного комитета решение о передаче под опеку бабушке ребенка, оставленного матерью на ночь в заповеднике "Лосиный остров". Как сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ, следствие считает такое решение "преждевременным и необоснованным, поскольку в рамках расследования уголовного дела еще до конца не изучены все обстоятельства совершения преступления, роль каждого из членов семьи ребенка в произошедшем".

"В связи с вышеуказанными обстоятельствами следственными органами СК России сегодня внесено представление в адрес начальника отдела социальной защиты населения района Братеево Москвы с просьбой отменить решение об установлении временной опеки над ребенком и отложить рассмотрение этого вопроса до завершения предварительного следствия по уголовному делу. И сегодня же решение о передаче ребенка под опеку бабушке отменено", - сообщили в СК.

Как отметили в пресс-службе, ребенок все еще находится в больнице. В СК также считают, что семье мальчика должно быть оказано психологическое и социально-педагогическое сопровождение. "При передаче ребенка под опеку родственникам либо его устройстве в приемную семью необходимо тщательно изучить характеристики граждан, желающих принять ребенка, насколько они готовы к ответственному шагу, самое главное, необходимо учитывать интересы самого ребенка", - подчеркнули в СК, добавив, что формализм в подобных ситуациях недопустим.

В Следственном комитете отметили, что в ходе расследования преступлений в отношении детей со стороны приемных родителей выявлен формальный подход органов опеки и попечительства к устройству детей в семьи. Также была выявлена халатность социальных служб в вопросах контроля за условиями воспитания приемных детей, по данным фактам возбуждены уголовные дела.

Инцидент в "Лосином острове"

18 февраля Надежда Куликова обратилась в полицию с заявлением о пропаже шестилетнего сына. По словам матери, 17 февраля она ехала в машине с ребенком мимо заповедника "Лосиный остров" и заехала туда по просьбе сына, а он убежал и не вернулся. Как сообщали в Главном следственном управлении, женщина на протяжении длительного времени не обращалась за помощью, в то время как ее ребенок в ночное время на морозе пытался найти выход из леса.

Утром 18 февраля ребенка обнаружили около автозаправки. Свидетели сообщили следствию, что на мальчике был обмотанный липкой лентой мешок. Рассказ ребенка противоречит версии матери о случившемся. При осмотре ее автомобиля следователи изъяли три рулона скотча и нож, были назначены дактилоскопическая и молекулярно-генетическая экспертизы.

22 февраля Преображенский суд Москвы арестовал Куликову до 18 апреля. В отношении нее возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Покушение на убийство"), ей предъявлено обвинение.