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И.о. межрайонного прокурора в Дагестане подозревается в вымогательстве $15 тыс.

Мужчина вымогал деньги у подчиненного и угрожал ему распространением порочащих сведений и преследованием по службе

ТАСС, 26 февраля. Следователи возбудили уголовное дело в отношении исполняющего обязанности Кизилюртовского межрайонного прокурора Дагестана, подозреваемого в вымогательстве $15 тыс. у подчиненного. Об этом сообщает Следственный комитет РФ в своем канале в мессенджере Whatsapp.

"И.о. Кизилюртовского межрайонного прокурора Дагестана Абдулла Шахбанов подозревается в вымогательстве $15 тыс. у подчиненного сотрудника под угрозой распространения порочащих сведений и преследования его по службе. Возбуждено уголовное дело о вымогательстве и злоупотреблении должностными полномочиями", - говорится в сообщении.

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