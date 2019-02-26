В КБР возбудили дело по факту уклонения от уплаты налогов на сумму более 866 млн рублей

НАЛЬЧИК, 26 февраля. /ТАСС/. Следственное управление СК РФ по Кабардино-Балкарии (КБР) возбудило уголовное дело по факту уклонения руководством ООО "Барс" от уплаты налогов в особо крупном размере. Как сообщили во вторник журналистам в ведомстве, бюджет недополучил более 866 млн рублей.

"Первым отделом по расследованию особо важных СУ СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "б", части 2 статьи 199 УК РФ ("Уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере"), в отношении руководства ООО "Барс". По версии следствия, руководство и лица, ответственные за хозяйственную деятельность ООО "Барс", умышленно уклонились от уплаты НДС с ООО "Барс", включив в налоговую декларацию заведомо ложные сведения за 4-й квартал 2015 года и за 4-й квартал 2016 года на общую сумму более 866 млн 763 тыс. рублей, что является особо крупным размером", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следствием будут приняты меры по возмещению в бюджет недополученных сумм налогов. Расследование уголовного дела продолжается.