Полиция применила в Афинах слезоточивый газ против участников марша протеста

АФИНЫ, 26 февраля. /ТАСС/. Полиция применила во вторник вечером в греческой столице слезоточивый газ против участников марша антирасистских, антифашистских и других левых организаций, которые провели акцию в связи со смертью нигерийского иммигранта Эмбуки Мамасубека. Об этом сообщил греческий новостной портал Zougla

Иммигрант скончался 8 февраля при неясных обстоятельствах в полицейском участке на центральной афинской площади Омония.

По информации издания, когда колонна демонстрантов во вторник подошла к этому полицейскому участку, из нее выделилась группа молодых людей, которая начала бросать камни и другие предметы в отряды спецназа, которые в ответ применили слезоточивый газ. В ходе беспорядков молодые люди нанесли ущерб припаркованным автомобилям, подожгли мусорные баки на улице.

В публикации отмечается, что обстоятельства смерти мигранта в полицейском участке на Омонии, куда он был приведен для выяснения личности, вызывают вопросы. Жена мигранта заявила, что полиция скрыла от нее смерть мужа, когда она его разыскивала. В полицейском участке женщине заявили, что "ее мужа в нем нет, что им ничего о нем не известно, и ей надо ждать 24 часа, чтобы объявить о его исчезновении", говорится в сообщении портала.

Позднее полиция сообщила, что нигериец был приведен в полицейский участок для опознания личности и умер там от "отека легких".

Участники марша протеста потребовали от полиции выяснения всех обстоятельств смерти иммигранта, в противном случае, по их мнению, "она станет соучастником преступлений на расистской почве".