Трое граждан России заблудились в горах Сербии

БЕЛГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Трое граждан России заблудились в горах Копаоник на юге Сербии. Как сообщили во вторник в Горной службе спасения, в настоящий момент определено место нахождения российских туристов.

"Два молодых человека и девушка катались на спуске Гобеля, но по непонятным причинам свернули со спуска. Далее их следы теряются", - цитирует спасателей канал RTS. Активные поиски стартовали около 17 часов по местному времени (19:00 мск). Спасатели обследовали горные районы, прилегающие к месту исчезновения.

После нескольких часов поисков было обнаружено примерное место нахождения туристов. В настоящий момент спасатели пробиваются к ним на помощь.