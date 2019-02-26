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Трое граждан России заблудились в горах Сербии

В Горной службе спасения сообщили, что примерное место их нахождения определено

БЕЛГРАД, 27 февраля. /ТАСС/. Трое граждан России заблудились в горах Копаоник на юге Сербии. Как сообщили во вторник в Горной службе спасения, в настоящий момент определено место нахождения российских туристов.

"Два молодых человека и девушка катались на спуске Гобеля, но по непонятным причинам свернули со спуска. Далее их следы теряются", - цитирует спасателей канал RTS. Активные поиски стартовали около 17 часов по местному времени (19:00 мск). Спасатели обследовали горные районы, прилегающие к месту исчезновения.

После нескольких часов поисков было обнаружено примерное место нахождения туристов. В настоящий момент спасатели пробиваются к ним на помощь.

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