Вынесение приговора затягивается. Бутина продолжает сотрудничать с американским следствием

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Вынесение приговора гражданке РФ Марии Бутиной откладывается примерно на месяц. Таким стал основной итог прошедшего во вторник в Вашингтоне очередного заседания суда по ее делу, на котором присутствовал корреспондент ТАСС. Предполагалось, что на нем будет названа дата вынесения приговора.
Слушания, на которых присутствовали представители как американских, так и российских СМИ, начались с опозданием примерно на полчаса, а продлились всего 15 минут. Судья Таня Чаткэн объяснила задержку "транспортными проблемами" при перевозке Бутиной в столицу из тюрьмы в городе Александрия (штат Вирджиния), который находится в окрестностях Вашингтона.
Россиянка находилась в приподнятом настроении, она улыбнулась судье, когда садилась на свое место в зале. На 30-летней Бутиной была темно-зеленая роба - такую носят заключенные и подсудимые, находящиеся в СИЗО и тюрьмах штата Вирджиния.
Судья дала первое слово прокурору Эрику Кенерсону, который заявил, что сторона обвинения пока не готова к назначению даты вынесения приговора россиянке. Он подчеркнул, что обвинение все еще нуждается в "продолжающемся сотрудничестве" Бутиной со следствием, но не уточнил его характер. Кенерсон указал, что, возможно, начавшееся в декабре "сотрудничество завершится" через четыре недели, и приговор может быть вынесен в конце марта или в начале апреля.
При этом адвокат Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что защита уже "готова к вынесению приговора". "Есть вещи, о которых обвинение знает, а мы нет", - подчеркнул он. Юрист добавил, что у правительства могут быть другие вопросы, требующие дальнейшего сотрудничества с его подзащитной. Он напомнил, что россиянка с июля 2018 года находится под арестом, хотя ей грозит только полгода в рамках сделки со следствием.
Шумовая завеса
В связи с расхождением позиций обеих сторон судья пригласила прокурора и двух адвокатов Бутиной подойти к ней для дополнительных консультаций. Сотрудники суда запустили звукомаскировочную систему, чтобы находящиеся в зале люди не смогли уловить деталей их разговора. Россиянка слушала беседу в наушниках, оставаясь за столом для подсудимых.
Уже в открытом режиме Чаткэн предложила сторонам выбрать дату - конец марта или начало апреля - для проведения следующих статусных слушаний, на которых обвинение уже сможет определится с датой вынесения приговора. Адвокат россиянки в свою очередь попросил провести слушания как можно раньше. В итоге стороны устроила дата 28 марта, которую и утвердила Чаткэн. "Надеюсь, у вас хватит времени на завершение расследования", - обратилась судья к обвинению.
При этом она отметила, что понимает сторону защиты. "Бутина находится под стражей значительную часть [того срока], который ей, вероятно, будет предъявлен", - отметила судья. Она добавила, что сотрудничество, на которое Бутина дала согласие в рамках сделки со следствием, "по-прежнему необходимо властям".
Чаткэн также попросила Кенерсона предупредить заранее Дрисколла, если обвинение будет готово уже на статусных слушаниях к вынесению судом приговора. "Нам нужно назначить дату вынесения приговора как можно быстрее", - заключила судья.
Сидит за то, что не совершала
На судебном заседании также присутствовал известный американский публицист, исследователь и кинодокументалист Джеймс Бэмфорд, активно освещавший в последние годы деятельность спецслужб США. За свои журналистские расследования в этой области он был удостоен ряда престижных наград в США, в том числе выдвигался на получении телевизионной премии Emmy, а его книги, анализирующие работу американской разведки, входили в списки бестселлеров, составляемые газетами The New York Times и The Washington Post.
"Я был недоволен, что слушания [по вынесению приговора] были отложены еще на один месяц, поскольку Мария уже провела в тюрьме почти восемь месяцев за преступление, которое она не совершала", - подчеркнул Бэмфорд в беседе с корреспондентом ТАСС.
"Но меня обнадежили высказывания, что вскоре после следующих слушаний ей может быть вынесен приговор, а затем, надеюсь, ее быстро освободят, чтобы она смогла вернуться к своей семье в Россию", - заключил публицист.
Ранее он опубликовал материал, в котором говорится, что аппарат специального прокурора США Роберта Мюллера отказался в свое время заниматься делом россиянки, так как оно фактически сфабриковано.