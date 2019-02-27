Вынесение приговора затягивается. Бутина продолжает сотрудничать с американским следствием

ВАШИНГТОН, 27 февраля. /ТАСС/. Вынесение приговора гражданке РФ Марии Бутиной откладывается примерно на месяц. Таким стал основной итог прошедшего во вторник в Вашингтоне очередного заседания суда по ее делу, на котором присутствовал корреспондент ТАСС. Предполагалось, что на нем будет названа дата вынесения приговора.

Слушания, на которых присутствовали представители как американских, так и российских СМИ, начались с опозданием примерно на полчаса, а продлились всего 15 минут. Судья Таня Чаткэн объяснила задержку "транспортными проблемами" при перевозке Бутиной в столицу из тюрьмы в городе Александрия (штат Вирджиния), который находится в окрестностях Вашингтона.

Россиянка находилась в приподнятом настроении, она улыбнулась судье, когда садилась на свое место в зале. На 30-летней Бутиной была темно-зеленая роба - такую носят заключенные и подсудимые, находящиеся в СИЗО и тюрьмах штата Вирджиния.

Судья дала первое слово прокурору Эрику Кенерсону, который заявил, что сторона обвинения пока не готова к назначению даты вынесения приговора россиянке. Он подчеркнул, что обвинение все еще нуждается в "продолжающемся сотрудничестве" Бутиной со следствием, но не уточнил его характер. Кенерсон указал, что, возможно, начавшееся в декабре "сотрудничество завершится" через четыре недели, и приговор может быть вынесен в конце марта или в начале апреля.

При этом адвокат Бутиной Роберт Дрисколл заявил, что защита уже "готова к вынесению приговора". "Есть вещи, о которых обвинение знает, а мы нет", - подчеркнул он. Юрист добавил, что у правительства могут быть другие вопросы, требующие дальнейшего сотрудничества с его подзащитной. Он напомнил, что россиянка с июля 2018 года находится под арестом, хотя ей грозит только полгода в рамках сделки со следствием.

Шумовая завеса

В связи с расхождением позиций обеих сторон судья пригласила прокурора и двух адвокатов Бутиной подойти к ней для дополнительных консультаций. Сотрудники суда запустили звукомаскировочную систему, чтобы находящиеся в зале люди не смогли уловить деталей их разговора. Россиянка слушала беседу в наушниках, оставаясь за столом для подсудимых.