Вынесение приговора затягивается. Бутина продолжает сотрудничать с американским следствием

Уже в открытом режиме Чаткэн предложила сторонам выбрать дату - конец марта или начало апреля - для проведения следующих статусных слушаний, на которых обвинение уже сможет определится с датой вынесения приговора. Адвокат россиянки в свою очередь попросил провести слушания как можно раньше. В итоге стороны устроила дата 28 марта, которую и утвердила Чаткэн. "Надеюсь, у вас хватит времени на завершение расследования", - обратилась судья к обвинению.

При этом она отметила, что понимает сторону защиты. "Бутина находится под стражей значительную часть [того срока], который ей, вероятно, будет предъявлен", - отметила судья. Она добавила, что сотрудничество, на которое Бутина дала согласие в рамках сделки со следствием, "по-прежнему необходимо властям".

Чаткэн также попросила Кенерсона предупредить заранее Дрисколла, если обвинение будет готово уже на статусных слушаниях к вынесению судом приговора. "Нам нужно назначить дату вынесения приговора как можно быстрее", - заключила судья.

Сидит за то, что не совершала

На судебном заседании также присутствовал известный американский публицист, исследователь и кинодокументалист Джеймс Бэмфорд, активно освещавший в последние годы деятельность спецслужб США. За свои журналистские расследования в этой области он был удостоен ряда престижных наград в США, в том числе выдвигался на получении телевизионной премии Emmy, а его книги, анализирующие работу американской разведки, входили в списки бестселлеров, составляемые газетами The New York Times и The Washington Post.

"Я был недоволен, что слушания [по вынесению приговора] были отложены еще на один месяц, поскольку Мария уже провела в тюрьме почти восемь месяцев за преступление, которое она не совершала", - подчеркнул Бэмфорд в беседе с корреспондентом ТАСС.

"Но меня обнадежили высказывания, что вскоре после следующих слушаний ей может быть вынесен приговор, а затем, надеюсь, ее быстро освободят, чтобы она смогла вернуться к своей семье в Россию", - заключил публицист.

Ранее он опубликовал материал, в котором говорится, что аппарат специального прокурора США Роберта Мюллера отказался в свое время заниматься делом россиянки, так как оно фактически сфабриковано.