Трое граждан КНР в Приморье отправлены в тюрьму за контрабанду частей диких животных

ВЛАДИВОСТОК, 27 февраля. /ТАСС/. Суд в Приморском крае приговорил трех граждан КНР за контрабанду дериватов тигра и медведя. Об этом сообщило в среду Дальневосточное следственное управление на транспорте СК РФ.

Китайцы обвинялись в создании трансграничного преступного сообщества и контрабанде по ряду статей УК РФ (ч. 2 ст. 210, ч. 3 ст. 258.1, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1, ч. 3 ст. 222).

"С учетом позиции государственных обвинителей Дальневосточной транспортной прокуратуры каждому участнику преступного сообщества суд назначил наказание в виде 4 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Установлено, что подсудимые были в сговоре с жителем китайского города Суйфуньхэ. На территории России участники преступной группы приобретали части краснокнижных животных, оружие и боеприпасы для контрабанды в КНР. До отправки товар хранился в подсобном помещении в Уссурийске.

В конце января, подготовив очередную партию, китайцы попытались перевезти ее за границу по льду озера Ханка в Приморье. В этот момент их задержали сотрудники правоохранительных органов. "В 48 мешках обнаружены дериваты гималайского и бурого медведей, амурского тигра, оружие и боеприпасы, янтарь", - указывается в сообщении.

Отмечается также, что ранее суд вынес приговор в отношении 48-летней жительницы Приморья, которая состояла в этой же преступной группе. Ей были назначены три года и шесть месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима, штраф в размере 1,3 млн рублей и последующее ограничение свободы на срок шесть месяцев.