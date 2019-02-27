СМИ: на севере Индии разбился военный самолет

ТАСС, 27 февраля. Самолет ВВС Индии потерпел катастрофу в среду в северном штате Джамму и Кашмир. Как сообщает журнал India Today, пилоты воздушного судна могли погибнуть в результате инцидента.

По данным издания, самолет упал в округе Бадгам.

Инцидент произошел на следующий день после того, как ВВС Индии нанесли удары по лагерю пакистанских боевиков из группировки "Джаиш-е-Мухаммад" ("Армия Мухаммеда") в районе города Балакот в подконтрольной Пакистану части Кашмира. Эта группировка взяла на себя ответственность за крупный теракт в штате Джамму и Кашмир 14 февраля, в результате которого погибли 45 человек.