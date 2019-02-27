Суд в Петербурге не стал рассматривать жалобу "Театра Песни" по делу о строительстве

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в Петербурге отказался рассматривать и вернул истцу - "Театру Песни" - жалобу по делу об участке на строительство, следует из материалов в картотеке арбитражных дел.

Театр подал жалобу на решение нижестоящей инстанции, которая ранее утвердила отказ властей города предоставить компании участок под строительство культурного центра на Васильевском острове.

"Возвратить апелляционную жалобу", - говорится в материалах дела. В материалах отмечается, что суд сделал это в соответствии со ст. 264 Арбитражного процессуального кодекса, которая предусматривает отказ в рассмотрении жалобы в случае, если она подана с нарушениями: вынесенное ранее решение не может быть обжаловано в апелляционном порядке, нарушены сроки подачи жалобы и по другим причинам.

Компания "Театр песни" собиралась построить учреждение культуры в устье реки Смоленки на Васильевском острове, но власти города отказались предоставить земельный участок. Компания в октябре прошлого года подала в суд, однако в январе 2019 года арбитраж утвердил решение комитета по инвестициям Санкт-Петербурга, который отказал в предоставлении земли.

Театр изначально должен был носить имя народной артистки СССР Аллы Пугачевой, однако затем она вышла из проекта. Проект "Театра песни" предусматривал концертный зал-трансформер вместимостью до 12 тыс. человек, а также около 40 тыс. кв. м выставочных площадей, гостиниц, ресторанов, кинотеатров и апартаментов.

Изначально инвестор, который ранее фигурировал под названием "Театр песни Аллы Пугачевой", представил проект в виде буквы "П", однако затем выяснилось, что по участку должна пройти дорога. Новым вариантом стало здание в виде бриллианта высотой 70 м, стоимость которого оценивалась в $400 млн.