Росприроднадзор возбудил дело о загрязнении водных объектов в центре Петербурга

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 27 февраля. /ТАСС/. Департамент Росприроднадзора по Северо-Западному федеральному округу (СЗФО) возбудил административное дело в отношении компании "Фильмфест" по факту загрязнения водных объектов в центре Санкт-Петербурга, вызванного размещенными в акваториях плитами синего цвета. Об этом сообщается в среду на сайте ведомства.

"Государственными инспекторами возбуждено дело по статье КоАП РФ "Нарушение правил охраны водных объектов" в отношении ООО "Фильмфест", - говорится в сообщении.

По данным департамента, инспекторы после жалоб от жителей города провели осмотры акваторий реки Мойки, Крюкова канала и канала Грибоедова. В ходе проверки было установлено, что в акваториях водных объектов были установлены древесно-стружечные плиты синего цвета.

К моменту проверки плиты в акватории Мойки были демонтированы, а на Крюковом канале и канале Грибоедова к работам по демонтажу не приступали. Плиты местами повреждены, а некоторые из них находятся на берегу канала, древесно-стружечный материал начал разбухать, а краска осыпаться.

"Фильмфест" - занимается производством кино- и видеофильмов и телевизионных программ.