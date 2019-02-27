В Мытищах из двух ТЦ эвакуируют людей из-за сообщений о минировании

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о минировании двух торговых центров в Мытищах, оттуда эвакуируют людей. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимное сообщение о минировании поступили в ТЦ "Красный кит" и в ТЦ "Июнь", которые расположены в Мытищах. Туда направлены экстренные службы. Проводится эвакуация",- сообщил собеседник агентства.

В последние недели в ряд московских и подмосковных ТЦ и различных учреждений поступили сообщения о минировании. Нигде взрывные устройства не были обнаружены.