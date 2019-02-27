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В Мытищах из двух ТЦ эвакуируют людей из-за сообщений о минировании

Отмечается, что к объектам выехали специалисты экстренных служб

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Неизвестный сообщил о минировании двух торговых центров в Мытищах, оттуда эвакуируют людей. Об этом ТАСС сообщил источник в экстренных службах.

"Анонимное сообщение о минировании поступили в ТЦ "Красный кит" и в ТЦ "Июнь", которые расположены в Мытищах. Туда направлены экстренные службы. Проводится эвакуация",- сообщил собеседник агентства.

В последние недели в ряд московских и подмосковных ТЦ и различных учреждений поступили сообщения о минировании. Нигде взрывные устройства не были обнаружены.

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