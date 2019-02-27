В Дагестане задержали районного прокурора по делу о злоупотреблении полномочиями

МАХАЧКАЛА, 27 февраля. /ТАСС/. Прокурор Кайтагского района Дагестана Омар Даудов задержан по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями и приготовлении к получению взятки в особо крупном размере, в отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщил ТАСС в среду представитель пресс-службы республиканского управления СК РФ.

"По версии следствия, с декабря 2017 года по февраль 2018 года Даудов неоднократно требовал от главы муниципального района "Кайтагский район" взятку в размере от 5 до 10 млн рублей за общее покровительство, то есть непринятие мер прокурорского реагирования при осуществлении им функций по надзору за деятельностью муниципального образования", - сообщил собеседник агентства.

По его словам, получив от чиновника отказ, прокурор в феврале 2018 года потребовал от главы Маджалисского сельсовета 5 млн рублей за непринятие мер по осуществлению уголовного преследования в отношении него за якобы незаконное выделение земельных участков на территории села. Глава села, также как и глава района, отказался дать взятку районному прокурору, отметил собеседник.

По информации следствия, Даудов также дал незаконное письменное указание дознавателю о возбуждении в отношении главы села уголовного дела по ч. 1 ст. 327 УК РФ ("Подделка официального документа"). Однако суд признал постановление о возбуждении этого уголовного дела незаконным.

"В августе 2018 года Даудов вновь дал незаконные письменные указания дознавателю о возбуждении уголовного дела в отношении главы села по тем же основаниям. В результате дознавателем, находящимся в служебной зависимости от прокурора, принято необоснованное решение о возбуждении уголовного дела. Данное решение дознавателя в сентябре 2018 года заместителем прокурора Республики Дагестан отменено как незаконное", - отметил представитель следствия.

Прокурор задержан, у него дома проведены обыски, решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.