В Тейкове задержали подозреваемого в убийстве бойца ММА

ТАСС, 27 февраля. Сотрудники следственного управления СК РФ по Ивановской области задержали подозреваемого в убийстве 30-летнего бойца смешанного стиля в Тейкове. Им оказался 33-летний местный житель, сообщается на сайте следственного управления СК РФ по региону.

Боец смешанного стиля (ММА) Гасанов был убит в одном из кафе города Тейково 23 февраля. Он получил огнестрельные ранения головы, туловища и конечностей.

"В ходе совместных следственно-оперативных мероприятий сотрудниками СУ СК России по Ивановской области и полиции установлен и задержан подозреваемый в совершении данного преступления. Им оказался 33-летний местный житель. По уголовному делу, возбужденному по ч. 1 ст. 105 УК РФ ("Убийство"), назначены необходимые экспертизы, изъято орудие преступления - охотничье ружье 12 калибра, проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего", - говорится в сообщении.

По данным СК, в ближайшее время планируется обращение в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.