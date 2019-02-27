Транспортная прокуратура возбудила дело о растрате в отношении директора аэропорта Тамбова

ТАМБОВ, 27 февраля. /ТАСС/. Уголовное дело по факту растраты возбудила Мичуринская транспортная прокуратура в отношении директора аэропорта Тамбова. Об этом в среду сообщается на сайте Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ ("Растрата") в отношении директора ТОГБУ "Аэропорт "Тамбов". В рамках проверки установлены многочисленные факты издания директором аэропорта распоряжений о собственном командировании в Москву с последующей оплатой расходов, включая суточные на сумму почти 140 тыс. рублей. Данные денежные средства не подлежали выплате в связи с тем, что Москва является местом его постоянного проживания", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, прокурор вынес постановление о направлении материалов проверки в орган предварительного расследования для решения вопроса об уголовном преследовании.

Как уточнил ТАСС старший помощник прокурора Мичуринской транспортной прокуратуры Евгений Матвеев, сейчас директор аэропорта от должности не отстранен и продолжает выполнять свою работу. "Этот вопрос будет рассматриваться дополнительно", - сказал он.

Аэропорт Тамбова находится в собственности Тамбовской области. Может принимать воздушные суда малой вместимости, такие как Ту-134, Ил-18, Ан-12, Embraer EMJ-145, Bombardier CRJ-100/200 и другие. Из Тамбова осуществляются регулярные пассажирские перевозки в Москву и Санкт-Петербург, в летний сезон - в Сочи и Симферополь. В 2018 году тамбовский аэропорт обслужил около 30 тыс. пассажиров.