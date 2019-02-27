ОЗК выявила хищение зерна на 80 млн рублей в Ульяновской области

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Объединенная зерновая компания (ОЗК) в рамках внеплановой проверки выявила недостачу 8 тыс. т зерна на 80 млн рублей в Ульяновской области. Об этом сообщается в пресс-релизе ОЗК.

"В ходе внеплановой проверки ОАО "Цильнинский элеватор" (Ульяновская область), проведенной АО "Объединенная зерновая компания" совместно c ФСБ России и органами прокуратуры, выявлены факты хищения зерна федерального интервенционного фонда. Установлена недостача зерна в объеме, превышающем 8 тыс. тонн, стоимостью около 80 млн рублей. В настоящее время проверка ОАО "Цильнинский элеватор" продолжается", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по данному факту ОЗК подготовила заявление о возбуждении уголовного дела с целью выявления виновных лиц в хищении государственного имущества.

Компания на регулярной основе проводит внеплановые проверки сохранности зерна федерального интервенционного фонда. Данная работа осуществляется в рамках соответствующих поручений президента РФ и в целях обеспечения продовольственной безопасности страны.