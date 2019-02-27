Служебное расследование проведут в московской школе, где подрались третьеклассницы

МОСКВА, 27 февраля. /ТАСС/. Служебное расследование будет проведено в московской школе N67, где произошла драка между ученицами третьего класса, в результате которой двое детей были госпитализированы. Об этом в среду сообщил ТАСС директор школы Андрей Козлов.

"На перемене в отсутствии учителя [несколько] девочек между собой подрались из-за неприязненных отношений. В результате четверо были увезены скорой помощью по требованию родителей, в больнице на дальнейшее обследование оставили двоих, двоих отпустили. Сейчас ведется служебное расследование, в отношении классного руководителя будет принято решение. У нас все строго, не уверен, что здесь можно отделаться выговором, будут приняты серьезные меры взыскания", - сказал Козлов.

По его словам, во время конфликта классная руководительница вышла поговорить с заместителем директора.

Козлов отметил, что учебный процесс в школе продолжается в обычном режиме.

Ранее сообщалось, что драка с участием учащихся 3-го класса произошла 26 февраля в одной из школ московского района Дорогомилово.