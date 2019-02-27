СМИ: не менее 17 человек пострадали в результате землетрясения на западе Ирана

ТАСС, 27 февраля. По меньшей мере 17 человек пострадали в результате землетрясения, которое произошло в среду утром на западе Ирана. Об этом со ссылкой на власти города Абданан (провинция Илам) сообщает агентство Tasnim.

По его данным, землетрясение магнитудой 4,7 ощущалось в 9:12 по местному времени (8:42 мск). Отмечается, что жилые здания получили незначительные повреждения.

Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр уточнил, что эпицентр подземных толчков находился в 62 км к юго-западу от иранского города Хорремабад (провинция Лурестан) и в 300 км к северу от иракского города Басра. Очаг стихии залегал на глубине 56 км.