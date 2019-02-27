СМИ: неизвестный сообщил о бомбе на борту самолета в Норвегии

ТАСС, 27 февраля. Неизвестный сообщил о бомбе на борту приземлившегося в аэропорту города Альта самолета авиакомпании Norwegian. Об этом в среду сообщает газета Verdens Gang.

Злоумышленник утверждал, что находится на борту и имеет при себе взрывное устройство. Пресс-секретарь государственной компании-оператора аэропортов Avinor Кристиан Лёкса, сообщил, что пассажиры рейса эвакуированы, аэропорт закрыт для прибывающих рейсов.

"Пилот сообщил нам, что поступила угроза. Теперь все пассажиры должны покинуть самолет и пройти досмотр", - приводит газета слова одной из пассажирок.